Champions League, Ryanair - Voli extra per i tifosi di Napoli e Juventus

20/12/2016 16:55

CHAMPIONS RYANAIR NAPOLI JUVE / Per i tifosi di Napoli e Juventus sarà più facile raggiungere Madrid e Oporto per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. La famosa compagnia area internazionale, Ryanair, ha infatti annunciato di aver aggiunto un volo extra andata e ritorno per i sostenitori che vorranno seguire in trasferta la propria squadra. Ryanair non è nuova ad iniziative di questo tempo. Entrando nel dettaglio:

VOLO EXTRA OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

15 Feb Roma CIA – Madrid 08:00 10:35

16 Feb Madrid – Roma CIA 18:15 20:45

22 Feb Milano BGY – Porto 06:20 08:05

23 Feb Porto – Milano BGY 19:10 22:45

M.S.