20/12/2016 16:43

PANCHINA PSG MANCINI / Niente Psg per Roberto Mancini. Il tecnico, accostato alla panchina del club francese in queste ultimi giorni, si tira indietro. L'ex Inter - in risposta ad alcuni tifosi che a Bologna lo hanno fermato chiedendogli del suo futuro - si è così espresso: "Un viaggio a Parigi? No - riporta 'gazzetta.it' - Non è in programma..."

M.S.