Calciomercato Atletico Madrid, Griezmann sognando...Beckham!

20/12/2016 16:05

CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID - Ha appena 25 anni, un contratto fino al 2012 con l'Atletico Madrid, un posto da titolare nella Nazionale Francese e, sicuramente, tante soddisfazioni da togliersi. Eppure, Antoine Griezmann già pensa alle future scelte professionali e di vita. L'attaccante transalpino ha infatti rivelato ai microfoni di France Football la sua passione verso gli States: "Mi piacciono gli USA. Vorrei andare a vedere ogni partita di NBA con i miei figli, già mi ci vedo anche se non so in quale città. Miami? Sarebbe bello giocare per David Beckham".

F.S.