Calciomercato Inter, Pioli: "Di Jovetic si è parlato troppo. Acquisti? C'è il FPF"

Martin Sartorio (Twitter: @SartorioMartin)

20/12/2016 15:55

CALCIOMERCATO INTER PIOLI JOVETIC / Il futuro di Jovetic dovrebbe essere lontano dall'Inter. In questi giorni il montenegrino è stato al centro di diverse discussioni. Il tecnico dei nerazzurri, Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, è tornato sull'argomento: "Se ne è parlato abbastanza - ammette il mister - Io convocherò sempre i calciatori che riescono a darmi tutto sul piano fisico e mentale".

MERCATO DIFFICILE - "C'è la partita di domani che è la priorità. Io e la società abbiamo le idee chiare ma non bisogna dimenticare che c'è il FPF. Se ci sarà l'occasione per migliorare la squadra ci faremo trovare pronti".

Calciomercato Inter, da Kondogbia a Brozovic: i 'sacrificati' per il FPF

Non è certamente più un segreto. Il calciomercato Inter di gennaio dovrà ripartire da alcune cessioni. A richiederlo è il fair-play finanziario. Il club nerazzurro ha, infatti, l’esigenza di far cassa per rientrare nei paletti Uefa dopo gli importanti acquisti dell’estate. La dirigenza nerazzurra cercherà di cedere i calciatori che non rientrano nei piani di Stefano Pioli.

Tra questi oltre a Jovetic, che sembra destinato a tornare alla Fiorentina, anche Biabiany. L’esterno ex Parma piace in Serie A a squadre come Bologna e Torino. Potrebbero trasferirsi all’estero, invece, Kondogbia, finito nel mirino di club inglesi e francesi, e Santon, che continua ad avere degli estimatori in Premier League.

Se queste cessioni non dovessero concretizzarsi non è escluso un sacrificio eccellente. Brozovic diventerebbe così l’indiziato numero uno a lasciare Milano. Il centrocampista croato, diventato titolare con Pioli, ha un valore di mercato di 25/30 milioni di euro.