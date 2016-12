VIDEO - Fantacalcio, 18a giornata giornata: i consigli della redazione e top 11

Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

20/12/2016 16:15

FANTACALCIO SERIE A DICIOTTESIMA GIORNATA - Ultimo turno di campionato prima della sosta natalizia. Non si disputeranno Crotone-Juventus e Bologna-Milan dato che bianconeri e rossoneri saranno impegnati a Doha il 23 per la Supercoppa italiana. La Serie A parte questa sera con Atalanta-Empoli alle 20.45. Domani alla stessa ora Inter-Lazio. Giovedì, sempre in orario serale, tutti gli altri match: Cagliari-Sassuolo, Fiorentina-Napoli, Palermo-Pescara, Roma-Chievo, Sampdoria-Udinese e Torino-Genoa. Calciomercato.it vi propone la top 11 e i consigli per il Fantacalcio della 18a giornata della Serie A 2016/2017, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.



Fantacalcio: top 11 e consigli 18a giornata Serie A

(3-4-3): Szczesny; Rispoli, Chiriches, Rüdiger; Mertens, Candreva, Milinkovic-Savic, Ninkovic; Thereau, Dzeko, Simeone.

Panchina: Skorupski; Acerbi, Caldara; Iago, Kurtic; Belotti, Nestorovski.

Crotone-Juventus e Bologna-Milan saranno rinviate. Secondo la 'Gazzetta dello Sport' varrà il voto politico (5 per i portieri e 6 per i giocatori di movimento) per tutti gli effettivi, tranne gli squalificati.

ATALANTA-EMPOLI martedì ore 20.45

CHI SCHIERARE: Caldara e Gomez, voti alti e bonus al servizio di Gasperini. Skorupski e Marilungo, anima empolese.

CHI EVITARE: Spinazzola, qualche battuta a vuoto ultimamente. Tello: poca qualità.

FATTORE BONUS: Zukanovic, pericoloso sui calci piazzati. Dimarco: occhio ai +1.



INTER-LAZIO mercoledì ore 20.45

CHI SCHIERARE: Brozovic e Candreva, alfieri di Pioli. Keita e Milinkovic-Savic: forma top.

CHI EVITARE: Kondogbia, cartellino garantino. Wallace: da brividi.

FATTORE BONUS: Icardi, in casa è una sentenza. Marchetti: altro 'votone' in arrivo?



CAGLIARI-SASSUOLO giovedì ore 20.45

CHI SCHIERARE: Sau, l'unico che può accendere la luce. Sensi e Acerbi: certezze per Di Francesco.

CHI EVITARE: Storari, protetto da una difesa colabrodo. Ricci: troppo fumoso.

FATTORE BONUS: Borriello, l'esperienza può fare la differenza. Defrel: è la partita giusta per colpire.



FIORENTINA-NAPOLI giovedì ore 20.45

CHI SCHIERARE: Bernardeschi e Kalinic, orgoglio viola. Mertens e Callejon: chi li ferma più?

CHI EVITARE: Gonzalo Rodriguez, marcatura da mal di testa. Reina: a volte troppo incerto.

FATTORE BONUS: Zarate, può essere la sua partita. Chiriches: che sorpresa!



PALERMO-PESCARA giovedì ore 20.45

CHI SCHIERARE: Rispoli e Nestorovski, garanzie per Corini. Manaj: la sua fisicità può creare problemi.

CHI EVITARE: Aleesami, ancora deludente. Bizzarri: rischio malus altissimo.

FATTORE BONUS: Quaison, sembra rigenerato. Benali: serve uno dei suoi colpi.



ROMA-CHIEVO giovedì ore 20.45

CHI SCHIERARE: Salah e Dzeko, pronti a ripartire al massimo. Meggiorini e de Guzman: fondamentali tra le linee.

CHI EVITARE: Mario Rui, dategli ancora tempo. Sorrentino: gara estremamente complicata.

FATTORE BONUS: Szczesny, possibile voto da modificatore. Pellissier: può bastargli una mezza occasione.



SAMPDORIA-UDINESE giovedì ore 20.45

CHI SCHIERARE: Fernandes e Schick, gioventù doriana. Thereau e Zapata: gemelli del gol.

CHI EVITARE: Puggioni, male contro il Chievo. Matos: poco efficace.

FATTORE BONUS: Muriel, sempre pericoloso in zona gol. Fofana: incursore temibile.



TORINO-GENOA giovedì ore 20.45

CHI SCHIERARE: Belotti e Iago, rimasti in piedi anche dopo la cinquina di Napoli. Simeone e Ninkovic: che intesa.

CHI EVITARE: Barreca, stordito dopo Juve e Napoli. Ntcham: gioca con troppa sufficienza.

FATTORE BONUS: Baselli, può allargare le maglie della difesa rossoblu. Ocampos: da lui Juric si aspetta una svolta.