Udinese, il patron Pozzo: "Lascio la società in buone mani"

20/12/2016 15:24

CALCIOMERCATO UDINESE - Il Patron dell'Udinese, Giampalo Pozzo abbandona la gestione del club. E' stato lo stesso imprenditore ad annunciare questa decisione durante il brindisi di Natale con la stampa, presso l'auditorium della 'Dacia Arena'.

"Vado in pensione dal ruolo di dirigente nel calcio, ma resterò come primo tifoso dell'Udinese. La società è in buone mani: ora tocca ai miei figli. Sono stati trent'anni di grandi gioie, di grandi emozioni, ma anche trent'anni difficili. Risiedevo in Spagna e nel week-end venivo a seguire la mia Udinese. Ora però, è giunto il momento che ci pensino i miei figli. Il club rimarrà ambizioso, bisogna sempre sognare".

F.S.