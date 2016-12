Independiente, UFFICIALE: Milito si è dimesso

20/12/2016 15:24

INDEPENDIENTE UFFICIALE MILITO DIMISSIONI - Gabriel Milito non è più il tecnico dell'Independiente. L'allenatore, dopo la sconfitta interna contro il Banfield, ha annunciato le dimissioni in conferenza stampa: "Voglio informarvi che da questo momento non sono più l'allenatore dell'Independiente. Non sono stato in grado di migliorare i risultati e il gioco per arrivare dove volevamo. Questo club per me resterà speciale, ma è arrivato il momento di lasciare".

A.L.