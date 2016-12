Inter, Gandler: "Vogliamo restare a 'San Siro'. Appiano cambia nome"

20/12/2016 15:17

INTER GANDLER MARKETING / Prima della conferenza stampa di Stefano Pioli, in casa Inter ha parlato Michael Gandler per presentare novità importanti per quanto riguarda il marketing nerazzurro.

Ecco le parole di Gandler, direttore commerciale del club - "E' un giorno molto importante per l'Inter visto che ci sono stati dei cambiamenti importanti qui ad Appiano Gentile. E' da parecchio tempo che lavoriamo con i nostri colleghi di Suning per l'espansione del marchio. In Cina Suning ha più di 1500 filiali. Lo sponsor principale Suning si vedrà sulle maglie di allenamento. Il centro sportivo Appiano Gentile cambierà nome in Centro Sportivo Suning Angelo Moratti per celebrare questa famiglia. Interello, invece, verrà intitolato alla memoria di Giacinto Facchetti. Questo è un periodo molto importante per l'Inter ma siamo molto entusiasti per il futuro per tutta la parte commerciale ma anche per il campo. Abbiamo valorizzato la società. In Cina abbiamo quasi 100 milioni di tifosi e questo è un grande patrimonio da cui trarre benefici".

IDEA NUOVO STADIO - "L'intenzione è quella di rimanere a San Siro. La proprietà vuole investire per rimodernizzare lo stadio. Non è facile un processo del genere ma c'è il nostro impegno a renderlo più modero".

SPONSOR MAGLIE DA GARE - "Abbiamo un accordo pluriennale con Pirelli, tra i più lunghi del calcio. Siamo entusiasti di aver un marchio globale di prestigio proprio per questo non pensiamo ad usare lo sponsor Suning sulla maglia di gara, almeno per il momento".

M.S.