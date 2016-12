SONDAGGIO CM.IT - Calciomercato Roma, è Di Francesco il dopo Spalletti

20/12/2016 15:05

PANCHINA ROMA SPALLETTI DI FRANCESCO / Sguardo al futuro. Con Luciano Spalletti che ha aperto ad un clamoroso addio alla Roma al termine della stagione iniziano a circolare i primi nomi per la panchina giallorossa. I followers del profilo ufficiale Twitter di Calciomercato.it non hanno molti dubbi, avendo espresso nettamente la loro preferenza per Eusebio Di Francesco. L'attuale tecnico del Sassuolo ha preso il 54% delle preferenze, battendo ampiamente la concorrenza di Mancini (16%) ed Emery (16%).

M.S.