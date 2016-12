Everton-Liverpool, entrata killer e risse: derby infuocato

20/12/2016 14:45

EVERTON LIVERPOOL RISSE / Come di consueto, il 'Merseyside Derby' ha regalato tante emozioni e grande intensità. Decisa in pieno recupero da Mané, Everton-Liverpool ha vissuto anche attimi di grande tensione. Non sono mancati, infatti, gli scontri duri. L'entrata killer di Barkley su Henderson, ad esempio, avrebbe potuto avere delle conseguenze nefaste per il capitano dei 'Reds' che, invece, è riuscito a tenere botta. Peggio è andata a Stekelenburg, che ha dovuto abbandonare alla contesa dopo un duro colpo alla gamba in seguito ad uno scontro a tre con Mané ed un suo difensore. Numerosi sono poi stati i capannelli di giocatori, che sono venuti a contatto in diverse occasioni nel corso del match. Da segnalare anche il lancio di fumogeni in campo.

D.T.