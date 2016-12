Calciomercato, la Roma ci riprova: contatti per il 'Papu' Gomez

20/12/2016 14:57

CALCIOMERCATO ROMA PAPU GOMEZ ATALANTA - Nonostante l'Atalanta abbia più volte rispedito al mittente le voci riguardanti i suoi gioielli in vista del mercato di gennaio, la Roma non intende arrendersi per arrivare ad Alejandro Gomez. Stando a quanto riportato da 'Sky', il 'Papu' è la prima scelta del tecnico Spalletti anche per sostituire Salah, impegnato in Coppa d'Africa. Ci sono stati i primi contatti tra i club, i giallorossi ci provano.

A.L.