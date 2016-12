Inter-Lazio, Pioli: "Kondogbia ha tanta voglia. Ecco quando torna Medel"

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

20/12/2016 14:55

INTER LAZIO CONFERENZA PIOLI / Giornata di vigilia per l'Inter di Stefano Pioli. Il tecnico dei nerazzurri ha parlato delle news Inter in vista della sfida di 'San Siro' contro la Lazio, valevole per la 18esima giornata di serie A.

Calciomercato.it ha seguito per Voi la conferenza stampa dell'allenatore:

RILANCIO KONDOGBIA - "Lo vedo convinto e positivo. Ha voglia di aiutare la squadra ed è questo che conta".

SQUALIFICA FELIPE MELO - "Non ho parlato con lui. Chiederò spiegazioni oggi pomeriggio per capire come comportarci".

MEDEL - "E' un giocatore importante. Ho grande fiducia in lui, spero che torni il prima possibile. Proveremo a recuperarlo per la sosta anche se non siamo sicuri che ci sarà contro l'Udinese".

Inter-Lazio, sfida al terzo posto: la Champions League è ancora un obiettivo

FORMAZIONE - "Ci mancheranno giocatori importanti ma la rosa è competitiva - Prosegue Stefano Pioli - Ci siamo preparati al meglio. E' uno scontro fondamentale. Credo in questa squadra, domani bisogna fare bene. Credo che i biancocelesti lotteranno fino alla fine per il terzo posto. E' nella storia della Lazio fare bene l'anno dopo aver fatto male".

CRESCITA - "Io penso solo a questo momento. Stiamo lavorando per crescere e per portare risultati che ci portano ad essere dove meritiamo".

FORZA DEI SINGOLI - "Le qualità dei giocatori sono sempre determinanti. Senza le giocate individuali non si possono vincere le partite ma ci vuole pure un'organizzazione di gioco. Cosa chiedee alla squadra? Il mio messaggio è che se non prendiamo gol vinciamo le partite".