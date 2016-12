Calciomercato, Roma attenta: Prandelli ti soffia Maksimovic

21/12/2016 03:47

CALCIOMERCATO ROMA MAKSIMOVIC VALENCIA PRANDELLI - Il Valencia inizia la sua opera di rifondazione. Oltre all'interesse, anticipato da Calciomercato.it, per Simone Zaza (di ritorno alla Juventus dopo l'infelice esperienza al West Ham), si punta anche a rinforzare la mediana, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Dani Parejo. Secondo il quotidiano serbo 'Politika', sarebbe molto vicino al club spagnolo Nemanja Maksimovic, nei mesi scorsi accostato anche alla Roma. Il 21enne polivante calciatore dell'Astana potrebbe essere il primo rinforzo per il nuovo corso del club del 'Pipistrello' guidato in panchina da Cesare Prandelli.

A.L.