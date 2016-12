Juventus-Milan, i convocati di Allegri: presenti Lichtsteiner e Pjanic

20/12/2016 14:33

JUVENTUS MILAN CONVOCATI / Massimiliano Allegri al termine dell'ultimo allenamento in Italia, ha diramato la lista dei convocati, in vista della sfida di Supercoppa contro il Milan. Partiranno per Doha anche Pjanic e Lichtsteiner. Ecco l'elenco completo dei calciatori a disposizione del tecnico toscano:

Buffon, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Marchisio, Higuain, Hernanes, Alex Sandro, Barzagli, Mandzukic, Lemina, Pjaca, Dybala, Asamoah, Rugani, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Audero, Evra, Coccolo e Andersson.

M.S.