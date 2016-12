20/12/2016 14:21

ROMA PALLOTTA STADIO / Il grande assente della cena di Natale della Roma era certamente il presidente Pallotta. Il numero uno del club, raggiunto da 'Il Messaggero', ha così giustificato il suo mancato arrivo in Italia: "Non sono potuto venire a Roma per Natale perché ho molto lavoro da sbrigare per lo stadio e il club - afferma Pallotta - Le altre sono solo chiacchiere".

M.S.