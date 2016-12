Supercoppa, volo del Milan spostato a domani: cambio di programma a Milanello

Alessio Lento (@lentuzzo)

20/12/2016 14:07

MILAN SUPERCOPPA JUVE VOLO RIMANDATO - Sarebbe dovuto partire alle 15 dall'aeroporto di Malpensa il Milan alla volta di Doha per la gara valida per la Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma venerdì 23 alle 17.30 (ora italiana), ma il volo dei rossoneri è stato spostato a domani allo stesso orario. Il charter che avrebbe dovuto portare la squadra meneghina in Qatar è ancora fermo a Londra per un guasto tecnico e questo, riporta 'Sky', avrebbe portato un po' di nervosismo a Milanello con la macchina organizzativa che dovrà risistemare tutto in vista del viaggio di domani pomeriggio. In questo modo, il Milan arriverà a Doha a meno di un giorno dalla sfida contro i bianconeri di Allegri, una situazione davvero inaspettata che complica i piani del tecnico Montella.

Supercoppa, Juve-Milan: volo spostato, come cambiano le cose

La news Milan dell'ultima ora è quella del volo rimandato a domani per un guasto. I rossoneri, che arriveranno a Doha a circa 20 ore dalla sfida alla Juventus, hanno dovuto cambiare i piani all'ultimo momento. Oggi, dunque, si sono allenati a Milanello e, dopo la seduta, i giocatori sono tornati a casa. Domani, appunto, la partenza in direzione Doha, ma nessun rappresentate della società potrà essere presente al media-day, mentre ci sarà la Juventus che oggi volerà alla volta del Qatar.