Calciomercato Inter, il portiere del futuro è già in casa

21/12/2016 02:02

CALCIOMERCATO INTER / Mentre spuntano tanti nomi italiani per il dopo Handanovic, da Gollini a Perin, l'Inter sembra aver individuato in casa propria il portiere del futuro. Come riferisce 'gazzamercato.it', infatti, la dirigenza interista avrebbe respinto gli assalti di Cagliari e Carpi per l'estremo difensore della Primavera, Ionut Radu, che è stato blindato fino al 2020 e dovrebbe essere il numero 1 del futuro nerazzurro.



L.P.