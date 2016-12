Inter-Lazio, Inzaghi punta in alto: "Gli obiettivi sono cambiati. Ora confermiamoci"

20/12/2016 13:40

INTER LAZIO CONFERENZA INZAGHI / Una super sfida per chiudere al meglio il 2016. La Lazio fa visita all'Inter per l'ultima gara dell'anno solare ed alla vigilia del match, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha fatto il punto in conferenza stampa: "Volevamo fare un girone d'andata per trovare le certezze e ricreare entusiasmo nell'ambiente. I tifosi ci sono stati vicini, ora mancano l'Inter e il Crotone per chiudere l'andata. Abbiamo una buona classifica, dobbiamo confermarci perché il difficile arriva adesso. Abbiamo subito 15 gol nella ripresa, ma abbiamo anche fatto tanti gol nei secondi tempi. Ci stiamo lavorando, dobbiamo migliorare nella concentrazione al più presto, già da domani sera".



OBIETTIVI - "Sono cambiati, è innegabile. All'inizio ero molto fiducioso, sapevo cosa avrei trovato e conoscevo la voglia dei miei calciatori. Ora vogliamo rimanere in alto, ma dobbiamo fare ancora tanto, non siamo nemmeno arrivati a metà campionato. Dobbiamo gestire bene la pausa e lavorare sodo per farci trovare pronti al rientro".



INTER - "Mi piacerebbe chiudere l'anno con un risultato positivo, è ovvio. Affrontiamo una grande squadra, che ha investito tanto sul mercato. Ha avuto qualche problema fin qui, ma ha un ottimo allenatore che conosco bene e che ha dato già un segnale alla squadra. Ma noi vogliamo chiudere nel migliore dei modi. L'Inter è costruita per arrivare tra i primi tre. Si tratta di una squadra blasonata, per l'Europa League e qualche infortunio ha perso terreno, ma ora con Pioli sarà una nostra concorrente".

L.P