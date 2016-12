20/12/2016 13:27

PAOLUCCI CROTONE / Il Crotone guarda in Serie B per cercare di regalare qualche rinforzo a Nicola per gennaio. Un'occasione potrebbe essere rappresentata da Andrea Paolucci, 30enne centrocampista in scadenza di contratto con il Cittadella. Ma secondo 'padovagoal.it' i calabresi dovranno fare i conti con la concorrenza di Avellino e Padova.

M.R.