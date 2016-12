Real Madrid, UFFICIALE: il Tas riduce la sanzione

20/12/2016 13:34

REAL MADRID TAS / Ora è ufficiale. Questa mattina, con un comunicato sul proprio sito, il Real Madrid ha comunicato l'esito del ricorso presentato al Tas dopo la sanzione che aveva disposto il blocco del calciomercato per due sessioni per le 'merengues'.



Il tribunale arbitrale dello Sport di Losanna, si legge, ha accolto parzialmente il ricorso, riducendo ad una le sessioni in cui il Real non potrà operare. Nell'estate del 2017, dunque, via agli acquisti. "Questa decisione sottolinea l'ingiustizia della sanzione inflitta dalla Fifa - scrive il Real -, anche se il club si rammarica che il Tas non abbia avuto abbastanza coraggio per annullarla del tutto".



L.P.