Calciomercato Inter, clamoroso: Spalletti e Sabatini per il 2017!

20/12/2016 13:17

CALCIOMERCATO INTER / Le parole di Luciano Spalletti, che ha aperto alla possibilità di lasciare la Roma, hanno inevitabilmente scatenato le voci di calciomercato. E 'Sport Mediaset' lancia un'indiscrezione clamorosa, secondo cui il tecnico toscano starebbe ritardando il rinnovo di contratto con il club giallorosso per capire se potrà esserci la possibilità di sbarcare all'Inter per la prossima stagione insieme all'ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, al posto di Piero Ausilio che è in scadenza di contratto.



L'ipotesi, comunque, rimane complicata, anche perché in caso di terzo posto a fine stagione l'attuale tecnico Stefano Pioli potrebbe restare in sella, forte di un contratto fino al 2018, anno in cui il gruppo Suning dovrebbe dare l'assalto all'argentino Diego Pablo Simeone che a sua volta si libererà dall'Atletico Madrid. Per quanto riguarda Spalletti, invece, non sarebbe da escludere l'ipotesi di un anno sabbatico.



L.P.