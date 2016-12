Calciomercato Juventus, Witsel in stand-by: le parti restano distanti

20/12/2016 12:57

CALCIOMERCATO JUVENTUS WITSEL / Nuovo capitolo della telenovela che riguarda Axel Witsel. Il 27enne centrocampista belga da tempo ha l'accordo con la Juventus, che deve trovare quello con lo Zenit San Pietroburgo. Il club russo ha chiesto 10 milioni di euro per liberarlo a gennaio mentre i bianconeri, forti di un contratto in scadenza a giugno, sono fermi a 6 più bonus. E, secondo 'goal.com', la trattativa sarebbe adesso in stand-by: nessuna delle parti infatti è disposta a muoversi dalle rispettive posizioni. Ma c'è di più: adesso anche il Barcellona avrebbe preso informazioni sul Nazionale belga. Promesso sposo della Juve, Witsel rifiutato la corte del Chelsea: farà altrettanto con i blaugrana?

M.R.