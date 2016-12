Barcellona, Bartomeu e il rinnovo faraonico per Messi: "Il migliore al mondo, in tutto". E su Luis Enrique...

20/12/2016 12:39

BARCELLONA MESSI / Un ingaggio da numero uno al mondo per il migliore al mondo. Chiaro, semplice il pensiero del Barcellona, comunicato alla stampa dal presidente Josep Maria Bartomeu che nella conferenza di presentazione del bilancio ha annunciato: "Non ho dubbi che prima o poi chiuderemo il discorso rinnovo. Spero che Messi deciderà di chiudere la carriera calcistica qui e, poi, di rimanere legato al club. Senza dubbio è il miglior calciatore della storia e faremo ogni sforzo. Per me dovrebbe vincere il Pallone d'Oro ogni anno, è il numero uno senza dubbi. Tutti quelli che amano il calcio vogliono che Messi resti al Barcellona. Penso che Leo sia convinto di essere già nel miglior club al mondo. Non voglio parlare di cifre, ma se è il migliore al mondo, la cosa normale è che sia il migliore al mondo in tutto. Non ho dubbi sulla sua permanenza qui".

LUIS ENRIQUE - "Il suo rinnovo? Dopo aprile parleremo con l'allenatore. Ora la cosa più importante è il campo, ma ci piacerebbe continuasse con noi".

ALEIX VIDAL - "Merita tutto il nostro rispetto e quando ha giocato lo ha fatto bene. Non abbiamo in programma la sua cessione né di qualsiasi altro giocatore".

RINNOVO RAKITIC - "L'interesse dello staff è che resti qui. E' uno dei casi che dobbiamo trattare, così come con ter Stegen e Iniesta".



L.P.