20/12/2016 12:28

TRAMEZZANI LUGANO / Paolo Tramezzani non sarà più il vice di Gianni De Biasi sulla panchina dell'Albania. Come si legge su 'sportmediaset.it', l'ex terzino sinistro dell'Inter abbandona il ruolo di ct in seconda per accasarsi al Lugano. Ieri il club svizzero ha ufficializzato l'esonero di Manzo ed oggi dovrebbe annunciare il suo successore.

M.R.