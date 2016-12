Napoli, Mertens: "Rinnovo? Magari con qualche zero in più. Il paragone con Maradona..."

20/12/2016 12:17

NAPOLI MERTENS / Protagonista assoluto delle news Napoli non può che essere Dries Mertens. Dopo il poker rifilato al Torino, e le 8 reti nelle ultime tre gare, l'esterno offensivo reinventato bomber di razza è intervenuto ai microfoni dell'emittente belga 'Vtm Nieuws': "È bello sentire il paragone con Maradona, ma ora devo solo pensare a lavorare di più. Se gioco male la prossima partita, ci si dimentica di quanto ho fatto fino ad ora. Giovedì saremo di nuovo in campo, dobbiamo pensare a quello".



Inevitabile, poi, la domanda sul rinnovo che tarda ad arrivare: "È vero, non ho ancora firmato, ma non è la cosa più importante. Aggiungere qualche zero al mio contratto dopo le ultime prestazioni? Perché no...".



L.P.