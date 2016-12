Barcellona, Roberto in tackle su Ronaldo: "Anni luce dietro Messi"

20/12/2016 12:07

MESSI CRISTIANO RONALDO / Il Real Madrid si è laureato campione del mondo per club battendo il Kashima Antlers ai tempi supplementari ed ha scavalcato gli eterni rivali del Barcellona per numero di trofei internazionali messi in bacheca. In casa blaugrana il sorpasso non sembra essere stato digerito, come si evince dalle parole di Sergi Roberto: "Il Real è una squadra fortunata, in molte partite ha segnato nei minuti finali - ha detto il terzino destro catalano all'emittente 'Rac1' prima di punzecchiare Cristiano Ronaldo - Al di là del Pallone d'Oro vinto, non c'è paragone: tutti quanti sanno che Messi è il migliore al mondo. Tra di loro ci sono anni luce di distanza".

M.R.