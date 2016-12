Serie A, classifica senza minuti di recupero: Inter sprofonda, sorride il Bologna

Maurizio Russo

20/12/2016 11:33

SERIE A CLASSIFICA SENZA MINUTI RECUPERO / Segnare un gol decisivo nei minuti di recupero, soprattutto della ripresa, è quello che sogna ogni calciatore e che fa esultare di più i tifosi di tutte le squadre. Ma cosa succederebbe alla classifica di Serie A se i primi tempi si chiudessero sempre e comunque allo scoccare del 45esimo ed i secondi al 90esimo esatto? Per quanto riguarda le posizioni di vertice, cambierebbe poco: Juventus sempre prima davanti alla Roma, ma il Napoli sarebbe terzo da solo ed il Milan quarto davanti alla Lazio che grazie all'extra time ha guadagnato 3 punti in graduatoria. Stesso discorso per la Sampdoria, che vedrebbe crollare il suo vantaggio sulla terz'ultima a sole 9 lunghezze e per l'Inter che si ritroverebbe a meno 10 dalla zona Champions e di nuovo nella seconda metà della classifica.

Serie A, Bologna e Cagliari le squadre che perdono più punti nel recupero

Terzo posto che vale i preliminari di Champions che sarebbe invece un po' più vicino per la Fiorentina: la squadra di Paulo Sousa sarebbe peraltro ad un solo punto dall'Atalanta per l'ultimo posto valido per l'Europa League. In zona retrocessione, il Palermo dovrebbe recuperare 4 e non 5 punti dall'Empoli quart'ultimo, mentre il Crotone sarebbe ultimo dietro il Pescara. Le formazioni che hanno visto sfumare più punti dopo il 90esimo sono invece Bologna e Cagliari, che senza i minuti di recupero sarebbero praticamente già salvi. Calciomercato.it vi propone questa particolare classifica con tra parentesi i punti in più in meno rispetto alla graduatoria ufficiale:

1) Juventus punti 42

2) Roma 35

3) Napoli 34

4) Milan 33

5) Lazio 31 (-3)

6) Atalanta 28 (-1)

7) Fiorentina 27 (+1)

8) Chievo 25

9) Genoa 24 (+1)

10) Torino 24 (-1)

11) Inter 24 (-3)

12) Bologna 23 (+3)

13) Cagliari 22 (+2)

14) Udinese 22 (-2)

15) Sampdoria 19 (-3)

16) Sassuolo 18 (+1)

17) Empoli 14

18) Palermo 10 (+1)

19) Pescara 8

20) Crotone 7 (-2)