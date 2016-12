20/12/2016 11:40

CALCIOMERCATO ROMA RINCON / Tomas Rincon è sempre più vicino a vestire la maglia della Roma: dopo l'intesa raggiunta col Genoa è arrivato anche l'ok del giocatore al trasferimento nella Capitale.

Secondo quanto si legge sulle pagine di 'Leggo', il centrocampista arriverà in giallorosso in prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con riscatto a 7 milioni vincolato alle presenze in campo.

S.D.