FOTO - Liverpool, auguri sarcastici ai cugini dell'Everton

20/12/2016 11:22

EVERTON LIVERPOOL / Il Liverpool si aggiudica il derby con l'Everton grazie ad un gol di Manè nei minuti di recupero. La squadra di Klopp sale così al secondo posto solitario in Premier League e fa partire la festa al triplice fischio finale. Ma i tifosi dei 'Reds' avevano festeggiato anche prima dell'inizio del match con una coreografia in cui si festeggiavano in modo sarcastico i 21 anni senza trofei dei cugini dei 'Toffees'.

M.R.