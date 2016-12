Calciomercato Inter, Pioli 'chiama' tre colpi da 30 milioni: ecco gli obiettivi

20/12/2016 10:50

CALCIOMERCATO INTER MARQUINHOS BIGLIA BERARDI / "Tifosi, preparatevi ad un calciomercato estivo di livello!". Con queste parole, pronunciate nel corso di un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', Stefano Pioli ha acceso l'entusiasmo dei supporters nerazzurri in vista del calciomercato Inter in arrivo in estate.

E l'allenatore interista ha anche aggiunto: "100 milioni da spendere sul mercato in estate? Preferirei acquistare 3 giocatori da 30 milioni ciascuno, uno per reparto, piuttosto che uno solo da 100. Non manca molto per tornare ai vertici del calcio che conta".

Da subito, il pensiero dei tifosi nerazzurri è andato al nome dei possibili tre colpi da 30 milioni 'in canna'. Facciamo il punto della situazione delle mosse di calciomercato in casa Inter.

Calciomercato Inter: Marquinhos, Biglia, Berardi. Tre colpi per l'estate!

Partiamo dalla difesa: in casa Inter non si sono perse le speranze di mettere le mani in futuro su Marquinhos del Paris Saint-Germain, obiettivo di lunga data e possibile regalo di Suning in caso di piazzamento in Champions League. L'altro nome caldo per il reparto arretrato - oltre a Francesco Acerbi del Sassuolo che ha una valutazione inferiore - è Victor Lindelöf del Benfica, che ha una clausola rescissoria proprio di 30 milioni e piace molto all'Inter. Il giocatore, però, assicurano in Portogallo, è vicino al Manchester United.

A centrocampo, Stefano Pioli potrebbe riabbracciare Lucas Biglia, già avuto alle sue dipendenze alla Lazio. La trattativa per il rinnovo del contratto di Biglia con la Lazio non decolla ed il club nerazzurro è pronto ad approfittarne a gennaio o, al più tardi, in estate.

Capitolo attacco: qui, i due obiettivi sono italiani. Parliamo di Domenico Berardi del Sassuolo e Federico Bernardeschi della Fiorentina. Più facile, allo stato attuale delle cose, appare arrivare 'a dama' per l'attaccante esterno neroverde, seppur resti vivo il duello di mercato con la Juventus che vanta ottimi rapporti con Squinzi.

S.D.