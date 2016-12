Calciomercato Inter, da Madrid bloccano Simeone: "Rimane qua!"

20/12/2016 10:49

CALCIOMERCATO INTER SIMEONE / Diego Simeone è da molti indicato come il futuro allenatore dell'Inter e non è un mistero come lo stesso tecnico dell'Atletico Madrid desideri un giorno tornare a Milano in veste di allenatore. Sull'argomento è intervenuto anche uno dei 'Colchoneros', Koke, che ai microfoni di 'marca.com' ha affermato: "Il mister ha un contratto e penso anche che vorrà arrivare fino in fondo".

O.P.