DIRETTA Serie A, la cronaca di Fiorentina-Napoli 3-3:

Alessio Lento (@lentuzzo)

22/12/2016 20:45

FIORENTINA NAPOLI DIRETTA SERIE A - Per la diciottesima giornata del campionato di serie A, il lanciatissimo Napoli fa visita alla Fiorentina. La squadra di Sarri può contare sullo scatenato Mertens, autore di 7 gol in due partite. Dall'altra parte, i viola di Sousa hanno bisogno di punti per riprendere il cammino verso l'Europa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Franchi'.

FORMAZIONI UFFICIALI:

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Salcedo, Astori, Olivera; Badelj, Vecino; Chiesa, Cristoforo, Bernrdeschi; Kalinic. All. Sousa

NAPOLI (4-3-3): Reina, Hysaj, Albiol, Chiriches, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 42; Roma 35; Napoli e Lazio* 34; Milan 33; Atalanta* 32; Inter* 30; Fiorentina 26; Torino e Chievo 25; Udinese 24; Genoa 23; Sampdoria 22; Bologna e Cagliari 20; Sassuolo 17; Empoli* 14; Crotone e Palermo 9; Pescara 8.

​*Una partita in più