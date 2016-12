Calciomercato Milan, chance per Bacca: la Supercoppa per rilanciarsi

20/12/2016 10:28

CALCIOMERCATO MILAN BACCA / L'occasione è di quelle ghiotte, provare a capitalizzare questo avvio di stagione buono e mettere in bacheca un primo trofeo sfilandolo alla Juventus: il Milan si avvicina così alla Supercoppa. Venerdì infatti bianconeri e rossoneri scenderanno in campo per la sfida secca e non c'è una chance migliore per Carlos Bacca di tornare al gol, tornando anche ad essere decisivo. L'attaccante colombiano infatti, secondo le ultime indiscrezioni che filtrano da 'Milanello' - dovrebbe partire titolare, spedendo in panchina Gianluca Lapadula.

Il classe '86 quindi viene rilanciato da mister Montella nella gara più importante dell'anno, visto che adesso c'è anche qualcosa in palio. Mettere le mani sulla coppa vorrebbe dire tanto anche a livello di motivazioni sia per il 'Diavolo' che per Bacca, continuamente accostato a vari club europei. La sua partenza per adesso è nel mucchio dei 'forse', perché se una cessione potrebbe voler dire contante fresco da reinvestire, significherebbe anche perdere un centravanti da oltre 20 gol con la maglia rossonera.

O.P.