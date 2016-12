Serie A, la cronaca di Cagliari-Sassuolo 4-3

22/12/2016 20:45

CAGLIARI SASSUOLO DIRETTA LIVE - Per la diciottesima giornata del campionato di serie A, si affrontano Cagliari e Sassuolo. Le due squadre vivono un momento di crisi, per motivi diversi: la squadra di Rastelli è reduce dalla batosta casalinga col Napoli e dalla sconfitta esterna con l'Empoli che ha fatto infuriare il presidente Giulini. Quella coi neroverdi è un vero proprio test, anche per il futuro dell'allenatore. Dall'altra parte, la squadra di Di Francesco è falcidiata dagli infortuni e ha bisogno di punti per uscire dalle zone calde della classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Sant'Elia'.

FORMAZIONI UFFICIALI:

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Salamon, Alves, Capuano; Dessena, Di Gennaro, Padoin; Barella; Sau, Farias. All. Rastelli

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Antei, Acerbi, Peluso; Sensi, Pellegrini; Mazzitelli; Adjapong, Defrel, Ragusa. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 42; Roma 35; Napoli e Lazio* 34; Milan 33; Atalanta* 32; Inter* 30; Fiorentina 26; Torino e Chievo 25; Udinese 24; Genoa 23; Sampdoria 22; Bologna e Cagliari 20; Sassuolo 17; Empoli* 14; Crotone e Palermo 9; Pescara 8.

​*Una partita in più