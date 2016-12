Roma, l'agente consiglia: "Prendi Rincon! Con la Juve soltanto un episodio, ma..."

20/12/2016 10:15

CALCIOMERCATO RINCON ROMA / Silvano Martina, procuratore che nella propria scuderia può contare su Gigi Buffon è intervenuto a 'Tele Radio Stereo', dove ha parlato di mercato a tutto tondo: "Roma? Rincon è un giocatore che mi piace molto, completerebbe l'organico a disposizione di Spalletti. I giallorossi non riescono ad imporsi perché di ritrovano sempre davanti una Juventus lungimirante e forte anche nel presente, se vediamo la partita di sabato si può dire che la Roma ha perso solo per un episodio. La supremazia della Juve è frutto della programmazione, le altre dovranno farsi trovare pronte quando avranno un passaggio a vuoto".

Non solo campo: "Massara è un ottimo direttore sportivo, come del resto prima di lui lo era anche Sabatini e non parlo da amico, ma da addetto ai lavori. Gennaio? Non ritengo che verranno stravolte le squadre, si parla di Pavoletti al Napoli però Sarri smentisce".

O.P.