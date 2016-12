Brasile, UFFICIALE: l'ex Milan Alex si ritira

20/12/2016 10:00

MILAN RITIRO ALEX / Il difensore brasiliano Alex Rodrigo Dias da Costa, noto semplicemente come Alex, ha deciso di ritirarsi all'età di 34 anni. Il calciatore verdeoro, ex - tra le altre - di Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea - ha annunciato la sua decisione ai microfoni di 'GloboEsporte': "Mi ritiro, ho preso questa decisione assieme alla mia famiglia. Avrei bisogno di un'operazione (per un problema al ginocchio, n.d.r.), che richiederebbe 9 mesi per il ritorno. Non posso farcela con questo dolore".

S.D.