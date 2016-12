Real Madrid, l'incredibile scusa dell'arbitro che ha 'graziato' Sergio Ramos

20/12/2016 10:07

REAL MADRID MONDIALE RAMOS ESPULSIONE - Il Mondiale per Club è andato al Real Madrid di Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane che hanno battuto, con estrema fatica, i giapponesi dei Kashima Antlers. I giapponesi hanno portato gli spagnoli ai supplementari, ma poi la qualità degli europei ha avuto la meglio. Le cose sarebbero potute cambiare se al minuto 89, l'arbitro della finale, lo zambiano Janny Sikazwe, avesse sventolato il secondo cartellino giallo a Sergio Ramos. Il capitano dei castigliani si è reso protagonista di un fallo chiaramente da sanzionare e lo stesso arbitro ha subito portato la mano al taschino, salvo poi fare retromarcia. E il fischietto africano ha così spiegato la decisione: "Non è stato altro che un problema di comunicazione con il mio assistente - ha spiegato a 'filgoal.com' come riportato da 'Sport' - Lui mi ha segnato il fallo e tramite auricolare mi ha detto 'senza cartellino', mentre io avevo capito solo 'cartellino'. Non è stato altro che questo, un fraintendimento". Chissà come prenderanno queste parole i giapponesi...

A.L.