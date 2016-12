Calciomercato Roma, allarme Spalletti: da Di Francesco a Emery, quattro idee per la panchina

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

20/12/2016 09:30

CALCIOMERCATO ROMA DOPO SPALLETTI / A Roma, stamattina, non si parla d'altro. Ci riferiamo all'anticipazione dell'intervista rilasciata martedì scorso da Luciano Spalletti a 'France Football', che verrà pubblicata dalla rivista transalpina a metà gennaio. L'allenatore di Certaldo, in scadenza di contratto a fine stagione col club giallorosso, ha dichiarato a proposito del suo futuro in chiave calciomercato Roma: "Se non riesco a vincere, me ne vado via".

Ieri, l'amministratore delegato dei capitolini, Umberto Gandini, aveva dichiarato: "Ha detto all'inizio della stagione che coloro che decideranno il suo rinnovo saranno i giocatori, noi siamo aperti a sederci quando lui vorrà".

Inevitabilmente, però, la dirigenza giallorossa sarà costretta a iniziare a valutare le alternative che offre (o offrirà) il calciomercato per l'eventuale sostituzione di Luciano Spalletti in panchina.

Calciomercato Roma, da Di Francesco a Emery: tutte le idee per il dopo Spalletti

Non sarà facile, in casa Roma, sostituire Luciano Spalletti. La pista più percorribile, sulla carta, appare quella che conduce a Sassuolo: l'attuale allenatore dei neroverdi Eusebio Di Francesco ha un passato da calciatore della Roma e già negli scorsi anni il suo nome era stato inserito tra i papabili candidati alla panchina giallorossa.

Chi, invece, è attualmente libero sul mercato è Roberto Mancini: anche lui, come Di Francesco, nonostante il passato alla Lazio, è stato accostato a più riprese alla panchina giallorossa. In estate, in caso di divorzio tra Spalletti e la Roma, i tempi per veder ritornare il 'Mancio' nella Capitale potrebbero diventare maturi.

In estate, a Roma potrebbe sbarcare però anche un nuovo direttore sportivo: è Monchi del Siviglia. E Monchi, per tanti anni, ha fatto 'rima' con Unai Emery. L'allenatore spagnolo sta faticando più del previsto sulla panchina del Paris Saint-Germain e le voci su un possibile divorzio si rincorrono frenetiche. Reincrocierà la sua strada con quella di Monchi a Roma?

L'ultima suggestione per la panchina giallorossa è un sogno che i tifosi coltivano da tanto, tanto tempo: Carlo Ancelotti. Lui, in passato, ha mandato segnali d'amore ma l'idea non si è mai concretizzata. Ora, sulla panchina del Bayern Monaco, sta incontrando alcune difficolta. E' solo un sogno, per adesso, per i tifosi della Roma, Ma i sogni, a volte, si realizzano.