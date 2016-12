Calciomercato Barcellona, Messi ha deciso il suo futuro!

20/12/2016 09:45

CALCIOMERCATO BARCELLONA MESSI RINNOVO - I tifosi del Barcellona possono stare tranquilli: Leo Messi ha intenzione di rinnovare il suo contratto con i catalani. Secondo 'Sport', infatti, il capitano della squadra spagnola sarebbe pronto a cercare di chiudere l'accordo per il nuovo contratto (quello attuale è in scadenza il 30 giugno 2018) dopo le festività natalizie, quando tutta la famiglia tornerà da Rosario, città natale della 'Pulce'. Un'apertura che incontra l'ampia disponibilità del presidente del club Josep Bartomeu, pronto a tutto pur di trattenere ancora in blaugrana il fuoriclasse argentino, ormai da 16 anni bandiera del Barcellona.

A.L.