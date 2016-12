Calciomercato Roma, ecco la chiave per prendere Defrel!

20/12/2016 09:16

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL PELLEGRINI/ Roma-Sassuolo asse caldo per il calciomercato come testimoniano i contatti e gli accostamenti degli ultimi tempi. Su tutti il nome più accreditato a muoversi tra le due città potrebbe essere quello di Gregoire Defrel, profilo perfetto per i giallorossi che stanno cercando un vice di Salah - in partenza per la Coppa d'Africa - che possa però essere anche una valida alternativa in futuro, non solo un palliativo di poche settimane.

L'attaccante francese è valutato 15 milioni di euro dal club emiliano, poco propenso agli sconti, ma la stagione dei neroverdi potrebbe cambiare il quadro. Le ambizioni infatti non possono che essersi ridimensionate dopo l'eliminazione dall'Europa, una classifica poco soddisfacente e gli infortuni a pioggia. Una cessione a campionato in corso quindi potrebbe essere dura da affrontare, ma il Sassuolo rimarrebbe comunque tranquillamente una compagine adatta alla salvezza con diverse giornate di anticipo.

Calciomercato Roma, Pellegrini il jolly per Defrel?

Non c'è solo Defrel però come dicevamo: Roma e Sassuolo parlano anche di Lorenzo Pellegrini, centrocampista 20enne di proprietà del club di Squinzi, sul quale c'è una 'recompra' da 10 milioni di euro in favore dei capitolini. Defrel e Pellegrini inoltre condividono l'agente che non nasconde l'interesse di molti club sui due, come raccontato a Calciomercato.it. Lasciare il giovane talento romano alla corte di mister Di Francesco, senza esercitare nessun diritto, per liberare Defrel subito a gennaio potrebbe essere una delle soluzioni al vaglio del calciomercato Roma, come riporta il 'Corriere dello Sport'.

O.P.