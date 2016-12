Juventus-Roma, Pjanic 'festeggia' con Higuain. E i tifosi giallorossi attaccano!

20/12/2016 09:00

JUVENTUS-ROMA PJANIC / Sono passati già diversi giorni da Juventus-Roma, ma la partita tenutasi sabato sera allo 'Juventus Stadium' e terminata 1a0 in favore dei bianconeri continua a far discutere. Sul profilo 'Instagram' di Miralem Pjanic, centrocampista della Juve ed ex della partita, è scoppiata la polemica. Il giocatore ha pubblicato una foto che lo ritrae con Gonzalo Higuain, match winner di Juve-Roma, con la didascalia "Andiamo frateee". I tifosi della Roma non lo hanno perdonato e si sono riversati in massa sul suo profilo per 'criticarlo'. "Certe cose per rispetto si evitano" uno dei commenti.

S.D.