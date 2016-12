Calciomercato Juventus, Milan sorpassato: oltre Caldara, c'è Gagliardini

20/12/2016 08:15

CALCIOMERCATO JUVENTUS GAGLIARDINI / La Juventus ha praticamente messo le mani su Mattia Caldara dell'Atalanta: l'accordo tra le parti oramai è stato raggiunto (15 milioni di base oltre i bonus) ed il giovane difensore dovrebbe rimanere a Bergamo in prestito. Non è escluso a priori che possa essere aggregato il prima possibile, ma in linea di principio il 22enne chiuderà quantomeno l'annata in Lombardia. Non solo: la Juve infatti si prepara ad un possibile doppio affare con l'Atalanta, nel mirino - oltre Franck Kessié - c'è anche Roberto Gagliardini, centrocampista seguito anche dal Milan. Le ultime di calciomercato quindi raccontano di una Juve molto attenta in questa fase soprattutto ai giovani, considerando anche i rinnovi di Rugani e Sturaro.

Calciomercato Juventus, Gagliardini: secondo colpo con l'Atalanta

Nell'ambito della trattativa per Caldara la dirigenza bianconera potrebbe anche aver scambiato alcune parole per Gagliardini. Nello specifico il 'Corriere dello Sport', parla di un interessamento concreto per il classe '94 che potrebbe essere l'ennesimo tassello per una rosa più giovane e da farr crescere in casa. Il calciomercato Juventus seppur in maniera molto più debole continua inoltre ad essere vigile anche su un altro nerazzurro, Andrea Conti, laterale di difesa che piace molto anche al Napoli ed alla Roma.

Se Witsel quindi sarà il grande nome per gennaio, sempre in inverno i bianconeri punteranno a lavorare per il futuro trattando ed osservando alcuni dei migliori talenti che offre la Serie A. In questo discorso rientrano anche Pol Lirola, prestato al Sassuolo, ed il compagno di squadra Lorenzo Pellegrini, di proprietà degli emiliani ed opzionato dalla Roma che detiene un diritto di 'Recompra'.

O.P.