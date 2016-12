Calciomercato Roma, Spalletti annuncia: "Se non vinco, me ne vado!"

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

20/12/2016 07:33

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI / "Se non riesco a vincere, me ne vado!". Luciano Spalletti ha pronunciato questa frase nel corso di un'intervista concessa a 'France Football', che verrà pubblicata dalla rivista transalpina a metà gennaio. Il tecnico di Certaldo avrebbe reiterato con l'interlocutore in più passaggi il suo messaggio di calciomercato Roma. Nella giornata di ieri, l'amministratore delegato della Roma Umberto Gandini ha lasciato la porta aperta sul rinnovo di Spalletti: "Ha detto all'inizio della stagione che coloro che decideranno il suo rinnovo saranno i giocatori, noi siamo aperti a sederci quando lui vorrà".

Calciomercato Roma, l'annuncio di Spalletti sull'addio

L'allenatore toscano è in scadenza di contratto a fine stagione con la società capitolina e, già in passato, come confermato da Gandini, aveva smorzato le voci su un sicuro rinnovo dell'accordo. Il calciomercato invernale si avvicina, Spalletti si accontenterebbe di un centrocampista (Rincon) e un esterno (Gomez?).