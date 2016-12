20/12/2016 06:50

JUVENTUS MILAN - 'Rivoluzione' offensiva per sorprendere la corazzata Juventus. Montella sembra deciso a cambiare un paio di interpreti del reparto avanzato per la finale di Supercoppa a Doha contro i bianconeri, con il solo Suso confermato nel tridente del Milan. L''Aeroplanino' potrebbe infatti rilanciare Bacca dal 1' preferendolo a Lapadula, con Bonaventura spostato in attacco al posto di Niang.



G.M.