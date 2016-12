20/12/2016 06:29

CALCIOMERCATO PALERMO/ All'indomani della rocambolesca vittoria in rimonta conquistata sul campo del Genoa, il Palermo stringe per blindare due dei suoi titolari. Come riportto da 'GazzaMercato', la società rosnero ha raggiunto l'accordo per il rinnovo di Andrea Rispoli fino al 2019 ed è molto vicina a chiudere anche con l'entourage di Goldaniga per il prolungamento fino al 2020.

