Calciomercato Bologna, Donadoni: "Acquisti? Dipendono dalle cessioni"

20/12/2016 00:47

CALCIOMERCATO BOLOGNA/ Il tecnico del Bologna Roberto Donadoni, all'indomani del successo ottenuto in campionato contro il Pescara, ha parlato così delle strategie di mercato dei rossoblu per gennaio: "Prima di muoversi bisogna ragionare bene, ho già un'idea di cosa può servire ma dipenderà dalle possibilità in uscita per via dei paletti imposti dalle liste - ha spiegato a 'Sky Sport' - Abbiamo tempo per ragionare e fare le giuste valutazioni, cercheremo di fare qualcosa ma senza fretta".

S.F.