Calciomercato Inter, dall'Inghilterra: Fellaini avvistato a Milano, è derby col Milan

20/12/2016 00:36

CALCIOMERCATO INTER - La turbolenta carriera di Marouane Fellaini al Manchester United potrebbe terminare nella prossima sessione di trasferimenti invernale. Come riportato dal 'Daily Mail', il centrocampista sta riflettendo su un possibile approdo in Italia a gennaio. L'edizione online del tabloid britannico rivela che sia il Milan che l'Inter si sono già fatte avanti con i 'Red Devils' per portarlo in Serie A in vista della seconda parte della stagione. E' pronto un vero e proprio derby milanese per accaparrarsi Fellaini, che come documenta il britannico 'The Sun' con tanto di foto è stato a Milano proprio nelle scorse ore. Il belga era stato accostato la scorsa stagione ad un'altra società nostrana: il Napoli.

S.F.