Calciomercato Real Madrid, Mariano verso la Bundesliga

20/12/2016 00:25

CALCIOMERCATO REAL MADRID/ Mariano lascerà il Real Madrid a gennaio: da tempo i 'Blancos' hanno deciso di mandare via in prestito il talento dominicano per farlo giocare con maggiore continuità durante la seconda parte della stagione. Nelle scorse settimane, il suo nome era stato accostato a Malaga, Villarreal, Porto, Alaves e Siviglia, ma stando a quanto riferito da 'As', sarà tedesca la sua prossima squadra. Come rivela il quotidiano spagnolo da sempre molto vicino alle vicende di casa Real Madrid, salvo colpi di scena dovrebbe essere l'Eintracht Francoforte la nuova squadra di Mariano.

S.F.