Chievo, operazione per Seculin: il comunicato UFFICIALE

20/12/2016 06:04

NEWS CHIEVO / Intervento perfettamente riuscito per Andrea Seculin. Il portiere del Chievo Verona ieri mattina è andato sotto i ferri a causa di una ciste, come riporta il comunicato ufficiale del club: "L’A.C. ChievoVerona comunica che all’Ospedale Sacro Cuor di Negrar, il portiere Andrea Seculin è stato sottoposto a un intervento per la rimozione di una ciste tendinea alla coscia destra. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito dal Professor Claudio Zorzi e dal Dottor Stefano Rigotti".

M.D.A.