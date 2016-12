20/12/2016 04:35

CALCIOMERCATO INTER - Secondo 'Rai Sport', l'Inter per arrivare a Rincon avrebbe offerto Banega alla Roma. Un'indiscrezione smentita dal club nerazzurro e dallo stesso agente dell'argentino, Marcelo Simonian: "Non ho notizie su una possibile trattativa di questo genere - le sue parole a pagineromaniste.com-. Non si può parlare di qualcosa che non esiste. Ever comunque si trova molto bene in Italia".

S.F.